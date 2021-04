Thiago Silva: “A 36 anni sono ancora in una semifinale di Champions. Seguo l’esempio di Maldini”

Il difensore del Chelsea, Thiago Silva, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione alla semifinale di Champions con i blues.

Queste le sue parole: “Non abbiamo fatto una grandissima partita oggi, ma avevamo fatto il nostro lavoro all’andata vincendo per 2-0. Oggi era una gara molto più difficile ed è stato un peccato subire il gran gol di Taremi nel finale. Però, sono contentissimo di arrivare in semifinale. Speriamo alla fine di poter festeggiare questo trofeo. Il segreto della mia longevità? E’ il lavoro. In tutta la mia carriera mi sono sempre preparato bene, seguendo l’esempio di Maldini che ha giocato fino a 40 anni nel Milan. Gli ultimi sei mesi ho giocato insieme a lui ed era straordinario. A 36 anni sono ancora in una grande squadra, giocando la Champions che è la competizione più importante al mondo per club. Sono contento di seguire la strada di Maldini”.

Foto: Twitter Chelsea