Thiago Pinto: “Per tutti è stato meglio non convocare Karsdorp”

Thiago Pinto ha parlato nel pre gara del match contro il Torino del caso Karsdorp. Ecco le sue parole a Dazn: “I problemi sono evidenti a tutti e ci sono stati, non posso negarlo. Noi, insieme a Josè ed al calciatore abbiamo deciso che sarebbe stato meglio non convocarlo per la partita di oggi. Ora è importante mettere la Roma al primo posto e trovare una buona soluzione per tutti nel minor tempo possibile.”

Foto: Sito Roma