Thiago Motta: “Zirkzee e Arnautovic in coppia? Potrebbe essere anche sabato”

In conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha analizzato il prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoblù ospitare il fanalino di coda Sampdoria. Non ci sarà Barrow, e allora ecco che le fantasie su un possibile tandem d’attacco Zirkzee-Arnautovic si fanno sempre più strada. Su tale possibilità si è espresso proprio il tecnico: “Arnautovic un grandissimo giocatore, anche fuori dal campo. Dà l’esempio ai compagni, ma abbiamo anche Joshua che un giorno potrà giocare in coppia con lui. Potrebbe essere sabato quel giorno, chissà”.

Foto: sito Bologna