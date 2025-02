Thiago Motta: “Weah come terzino? L’importante è che sia convinto”

Juventus ed Empoli scendono in campo per questo 23° turno di Serie A. A parlare prima del match è stato Thiago Motta. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Questa è una partita importante. Giochiamo contro una squadra che si difende molto bene. Dobbiamo essere squadra e ottenere il risultato che vogliamo. Oggi abbiamo Renato Veiga dietro, sarà la sua prima partita. A centrocampo abbiamo cambiato qualcosa per aprire un pochino di più l’area e attaccare bene la difesa dell’Empoli. Weah? In passato ha giocato molto da terzino, la cosa importante è che il giocatore sia convinto. Kolo Muani e Vlahovic sono due giocatori diversi. Dusan è una punta centrale, mentre Randal è è più di movimento. Sono contento di avere entrambi. Dusan può aiutare la squadra a gara in corso”.

FOTO: Instagram Juventus