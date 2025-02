Thiago Motta: “Vlahovic? Può giocare, anche con Kolo Muani. Le scelte? Sempre per il bene della squadra”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Conceicao? Hai detto bene un ragazzo molto giovane, è un ragazzo che ha fatto un’esperienza nell’Ajax che non è poco, perché l’Ajax è una scuola importantissima, parlando di calcio mondiale. Ha fatto una grande esperienza anche nel Porto in una squadra che ha come esigenza di vincere perché si tratta di una grande squadra ed è arrivato da noi e ci sta dando tantissimo, ma ci sono tanti margini di miglioramento. Hai detto una cosa giusta gli ultimi metri, quando fare il dribbling, quando fare il passaggio, quando scaricare al compagno in modo giusto perché il compagno dopo lo possa mettere in una posizione migliore per affrontare l’uno contro uno e non l’uno contro due, per esempio. Sui cross, sul chiudere, sul secondo palo, sul chiudere le azioni dentro l’area, anche se contro l’Inter ha fatto un bel goal, perché era lì presente. Però può migliorare perché delle volte, già ne abbiamo parlato, ci sono delle situazioni offensive nostre che lui resta aperto e deve essere già all’altezza del quarto o quinto della difesa avversaria, deve essere già molto vicino alla zona pericolosa perché è un attaccante e deve fare anche goal. La sua fase difensiva, l’attenzione su tante cose su cui può migliorare. La cosa più importante è il suo atteggiamento, perché il suo atteggiamento dal primo secondo che è arrivato è un ottimo atteggiamento, è attento, ascolta, cresce, migliora. È un ragazzo che fino ad oggi ci ha dato tantissimo e sono sicuro che ci darà ancora tantissimo nel presente ma anche nel futuro”.

Rifarebbe le stesse scelte? “Ogni giorno faccio autocritica e non ho bisogno della sconfitta. Rispetto l’opinione di tutti, ma vado avanti perchè la strada è quella giusta”.

Dove pensa di aver sbagliato?

“Faccio sempre autocritica e ogni scelta la faccio per il bene della squadra. Se andiamo indietro si può parlare di qualsiasi cosa anche del ritiro in Germania. Siamo delusi, siamo tristi e arrabbiati. Nessuno è contento”.

Domani può giocare Vlahovic? Può giocare con Kolo Muani?

“Si ha possibilità come tutti gli altri. Avete visto Vlahovic con Kolo Muani e ogni scelta verrà fatta per il bene della squadra”.

Come si spiega tutti questi infortuni in difesa?

“Basta vedere tutte le squadra. E’ un reparto importantissimo, ma tante squadre hanno questo problema, guardate il City o il Real. Non è sfortuna”.

Su Yildiz? “Ogni scelta che faccio è per ottenere il massimo della squadra. Quando ha giocato ha meritato di giocare e quando non ha giocato qualcuno ha meritato più di lui”.

