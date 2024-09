Thiago Motta: “Vlahovic nervoso? Sta migliorando, vive per il gol. Ma ci dà anche tanto altro”

Thiago Motta, reduce dallo 0-0 della sua Juventus in casa dell’Empoli, commenta a Dazn il risultato del Castellani: “Non abbiamo preso gol e questo è compito di tutta la squadra così come segnarlo. Non abbiamo avuto tantissime occasioni e non siamo riusciti a farlo”.

Su Vlahovic: “Dusan lo dobbiamo servire sia in profondità, perché l’attacca molto bene, sia arrivando lateralmente. È un cross che attacca molto bene l’aria di rigore, ha buon gioco di testa: ci sono due modi che possiamo alimentarlo perché possa segnare più gol. Come si fa a non farlo innervosire? Sono d’accordo su questo aspetto, sta migliorando tantissimo: è chiaro che l’attaccante vive per il gol, è normale, però lui ci dà tantissime altre cose sia in attacco che in difesa. Deve mantenersi concentrato e pensare solo a giocare come ha fatto oggi. Lo trovo bene, è un leader positivo del gruppo che cerca di fare bene il suo lavoro”.

Foto: Instagram Juve