Thiago Motta: “Vittoria importante, la strada è quella giusta. Serve avere maggiore continuità”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria, la sua prima in campionato, contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Sono contento di quello che abbiamo dimostrato in campo. Durante 95 minuti siamo sempre stati in controllo della partita. Questa è la strada giusta. Dobbiamo solo dare continuità e migliorare. Si vede che questa squadra ha margine di miglioramento”.

Chiede intensità alla squadra.

“Nel calcio di oggi senza intensità è difficile perché tutte le squadre ti studiano e la fase difensiva la facciamo tutti bene. Con l’intensità si possono creare situazione che possiamo approfittare. Abbiamo fatto bene in alcune situazione, in altre possiamo fare molto meglio. Giocando un po’ indietro abbiamo creato pericoli in ripartenza”.

Su Arnautovic: “Marko sa molto bene la stima che ho per la persona. Ci conosciamo da tanto tempo. E’ un ragazzo eccezionale che quando mette tutta la sua energia e il suo sforzo per stare insieme ai suoi compagni può fare la differenza. E’ il capocannoniere del campionato e non è un caso. Quando lo vedo così insieme in campo ho una gioia nome perché abbiamo bisogno di rimanere squadra durante la partita”.

Foto: sito Bologna