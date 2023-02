Thiago Motta: “Vittoria importante, bella e difficile. Orsolini? Ha ancora molto da poter far vedere. Può crescere tanto”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Sampdoria.

Queste le sue parole: “A fine gara l’immagine della squadra sotto la curva è bellissima perché si vedono dei ragazzi che in questo momento sono in grande sintonia con la nostra gente; loro vengono a vederci perché la squadra lotta e gioca insieme, ogni singolo giocatore ha qualità e si mette a disposizione del gruppo. E’ una cosa molto bella per squadra e tifosi”.

Sulla classifica: “Ci godiamo questa vittoria perché è importante, bella, difficile per 100′; insieme ai nostri tifosi, è frutto del lavoro che stiamo facendo. Lo faremo fino a domani, poi penseremo alla gara con l’Inter”.

Sulla mentalità: “Noi affrontiamo tutte le partite per vincere, sapendo cosa siamo in grado di fare e dove vogliamo arrivare. Oggi è stata la dimostrazione che la squadra ha un obiettivo comune, sia i titolari che i subentrati hanno avuto il giusto impatto”.

Su Orsolini: “Deve migliorare in tante cose, ce le ha dentro e non lo sa ancora. Sto provando a dargli continuità anche nel lavoro in settimana in entrambe le fasi di gioco. Sta migliorando ma può fare ancora tanto, abbiamo la fortuna che in questo momento sta risultando decisivo”.

Sulle assenze: “Ci godiamo la vittoria di oggi, domani hanno giorno di riposo, poi prepareremo la gara con l’Inter con la rosa che abbiamo a disposizone”.

Foto: Instagram Bologna