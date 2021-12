Thiago Motta: “Un punto va sempre bene. Nzola? Deve essere responsabile, ci sarà tempo per chiedergli perché è uscito prima dal campo”

Thiago Motta in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Empoli: “Un punto va sempre bene. Dobbiamo però essere ambiziosi, eravamo in casa e sull’1-0, contro una squadra che ha fatto molto bene. Dopo il primo gol e anche prima abbiamo fatto meglio, alzando le linee per pressare Ricci che ha fatto molto bene. Nel recupero palla non abbiamo approfittato molto nel campo avversario. Con un pareggio abbiamo visto un’altra squadra, in forma, che ha fatto bene con grandi squadre. Nzola? La cosa migliore sarebbe metterlo qui davanti a voi e chiedergli perché fa queste uscite o perché non ha aspettato i suoi compagni. Parliamo di professionisti e uomini che devono essere responsabili”.

FOTO: Twitter Spezia