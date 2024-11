Thiago Motta: “Un derby è sempre una gara speciale. La squadra sta bene, domani saremo il 200%”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino.

Queste le sue parole: “Sensazioni buone, perchè vedo la squadra bene con il solito atteggiamento giusto. C’è un’atmosfera speciale con i nostri tifosi e vogliamo dare il massimo per fare una grande partita”.

Sul derby? “L’importanza del derby perchè sappiamo che la città lo vive in maniera intensa. Sono partite belle da giocare e dobbiamo fare il nostro massimo per portare la partita dalla nostra parte”.

Come state fisicamente? “Fisicamente molto bene. Abbiamo avuto 3 giorni di recupero. Questo è importante e vedo molto bene la squadra. Ho fiducia in tutti. Domani entreremo al 200% in partita”.

Su Bonucci? “Abbiamo parlato del suo futuro da allenatore. Lo conosco da molto tempo, perchè abbiamo giocato insieme. Per noi è un privilegio la sua visita. In difesa stiamo lavorando bene, ma possiamo ancora crederci”.

Ha avuto modo di conoscere la città? “Onestamente vivo poco la città. Però mi sento un privilegiato, perchè durante tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di vivere in città bellissime. Oggi sono un privilegiato di essere in una grande squadra e vivere in una grande città. Sono stato fortunato”.

Foto: Instagram Juventus