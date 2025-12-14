Thiago Motta tra i candidati per la Real Sociedad, ma non ci sono accordi

14/12/2025 | 14:15:35

La Real Sociedad ha esonerato Sergio Francisco dopo l’ultima sconfitta contro il Girona e ha affidato momentaneamente la panchina a a Jon Ansotegi. Secondo quanto riferito da Marca subito dopo le 13 uno dei candidati per la panchina della Real Sociedad è Thiago Motta ancora sotto contratto con la Juventus. Ma non ci sono ancora accordi. Un altro candidato, sempre secondo il quotidiano spagnolo, è Pellegrino Matarazzo. La situazione resta fluida, la Real Sociedad sta valutando varie possibilità.

Foto: sito Juventus