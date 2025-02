Thiago Motta su Vlahovic: “Dusan è convinto, lo vedo dalla sua faccia”

La Juventus trova una grande vittoria. 4-1 il risultato finale contro l’Empoli, con i bianconeri che tornano nuovamente a correre verso la zona Champions League. A parlare della partita, durante la conferenza stampa, è stato il tecnico della Vecchia Signora, Thiago Motta: “Eravamo sul pareggio quando ho chiamato Dusan e abbiamo fatto gol, ho preferito togliere Yildiz e non Kolo Muani per avere un uomo in più in area. Sono felice per Dusan che ha contibuito con il gol, ma anche col suo lavoro. Lui è convinto, lo vedo dalla sua faccia. Siamo un gruppo coeso, mi dispiace per chi non è entrato. La giocata di Yildiz è bellissima, ma per lui è normale perché è un giocatore di grandissimo talento. Ha fatto una grande partita, non si meritava di uscire, ma si fanno scelte per la squadra”.

FOTO: Instagram Juventus