Thiago Motta su Arnautovic: “Può fare la differenza in ogni partita. Siamo fortunati ad averlo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato così il successo per 3-0 sul Sassuolo: “Abbiamo dei ragazzi intelligenti che capiscono bene quello che voglio vedere in campo. Arnautovic ha giocato molto bene nel secondo tempo e dietro abbiamo sofferto davvero poco. E’ un grandissimo attaccante e lo ha dimostrato nella sua carriera, l’ho visto molto meglio nel secondo tempo. Con la qualità fisica e tecnica che ha può fare la differenza in ogni partita. Quanto è cambiato da quando era all’Inter? E’ diverso perché all’Inter era giovane e aveva tanti campioni davanti. Comunque in allenamento e quando giocava si vedeva la qualità. Adesso abbiamo un giocatore completo molto collegato con la squadra. Siamo fortunati ad averlo. Quando è collegato con i suoi compagni è più forte grazie al lavoro che fanno i giocatori intorno. Soriano ha una grande intelligenza per leggerne i movimenti e oggi nel secondo tempo ha dimostrato la sua forza. Siamo un collettivo e quando funziona i singoli come Marko emergono”. Poi è tornato a parlare del ko contro l’Inter: “Cosa ho detto alla squadra dopo San Siro? Abbiamo messo tanta concentrazione, dopo la partita di San Siro abbiamo capito cosa non potevamo permetterci. Ho un gruppo sano che vuole migliorare tantissimo e per noi diventa molto più facile fare il nostro lavoro. Sanno di avere un grande privilegio che è quello di vestire la maglia del Bologna e oggi hanno dimostrato un’altra volta la loro forza”.

Foto: sito Bologna