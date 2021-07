Thiago Motta: “Sono la persona giusto per lo Spezia. Ecco come mi ha convinto il club”

Prima conferenza per Thiago Motta che quest’oggi è stato presentato ufficialmente come nuovo tecnico dello Spezia. Ecco le parole dell’ex centrocampista italo brasiliano che prenderà il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina dei liguri: “Vogliamo iniziare lunedì e poi cercare di migliorarci tutti i giorni per arrivare nel miglior modo possibile. Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci sono io, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. Come ha detto il direttore io sono la persona giusta al posto giusto. Volevo tornare ad allenare ma non necessariamente in Italia, mi ha convinto dall’inizio il direttore e le altre persone del club, con cui abbiamo condiviso i pensieri. Sono convinto fosse la cosa giusta da fare”.

Sulla sua idea di calcio: “La nostra impronta sarà sempre un gioco collettivo, quello che ho vissuto e imparato. Non vedo altre strade per costruire una squadra, cercheremo di affrontare ogni partita portandola a nostro favore. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club, la gente che viene allo stadio va rispettata così come la storia del club che racconta che lo Spezia deve avere l’iniziativa. È una sfida interessante che prendo con grande responsabilità, cercando di fare il meglio per il nostro obiettivo. Mercato? Abbiamo parlato, abbiamo condiviso le necessità della squadra. Siamo d’accordo e stiamo lavorando per migliorare il livello. Proseguiremo così e vedrete voi i giocatori che arriveranno”.

FOTO: Sito Spezia