Thiago Motta: “Siamo sulla strada giusta, ma chi non ama il Genoa si faccia da parte”

Thiago Motta, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce: “Partiremo sempre nello stesso modo, cioè stando uniti per fare la partita. Noi cerchiamo sempre di andare in attacco perché così avremo più possibilità di vincere. Poi quando ci sarà da difendersi lo faremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto da quando sono qua. Abbiamo preso la strada giusta. Poi ci sono quelli che magari non vanno sulla stessa linea ma non mi interessa. Noi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi perché loro amano il Genoa. Poi chi non ama il Genoa si faccia da parte. Pinamonti? E’ vero che ha fatto due gol ma ha fatto cose interessanti per la squadra. Lui come Favilli sono pronti per giocare a Lecce”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa