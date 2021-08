Thiago Motta: “Siamo pochi ma non è un alibi. Vogliamo stupire”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari.

Queste le sue parole: “E’ la prima partita, inizia il campionato. Le sensazioni sono buone, vedendo quanto fatto in settimana. Affronteremo una partita difficile come tutte, e lo faremo con fiducia per fare bene. Abbiamo dei punti di forza e li proveremo a sfruttare”.

Sul Cagliari: “Sono una buona squadra, l’anno scorso hanno fatto un buon finale di campionato e si sono salvati bene. Mi aspetto una squadra che attacchi e che giochi per vincere, come faremo noi”.

Sul mercato: “Non è un alibi e non lo sarà mai. Non mi sentirete mai usare scuse prima di una partita. Noi siamo come siamo, siamo forti e affronteremo il Cagliari come dobbiamo affrontare una partita di Serie A, giocando con fiducia e cercando di fare quello che abbiamo visto in settimana, cercando di portare a casa un buon risultato”.

