Thiago Motta: “Si è giocato pochissimo, la Cremonese ha perso tempo perché gliel’hanno permesso”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha così parlato dopo il pareggio contro la Cremonese: “Mi è piaciuta molto la mia squadra, abbiamo fatto una buona partita. Peccato che si è giocato pochissimo, solo 55′ di tempo effettivo. La mia squadra è stata in campo contro una squadra che ha tante motivazioni. Loro hanno combattuto, giocato, perso tempo. Perché gliel’hanno permesso. Ma noi abbiamo trovato il pareggio e abbiamo avuto le chance per vincere. Abbiamo dimostrato di essere freddi, andando a cercare il risultato giocando a calcio. Ora pensiamo a riposarci e poi alla prossima partita”.

Poi ha proseguito: “Oggi avremmo meritato di andare in vantaggio prima. Abbiamo creato diverse occasioni. Peccato non essere andati in vantaggio noi, così loro sarebbe stata costretta a giocare e non avrebbe perso tempo. Noi siamo stati bravi a pareggiare e a continuare a giocare. Peccato per il risultato meritavamo qualcosa di più”.

