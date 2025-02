Thiago Motta: “Servirà una grande partita. Kolo Muani e Vlahovic insieme? Conta la squadra”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Partita complicata. Noi dobbiamo avere la massima concentrazione e determinazione per fare una grande partita. Loro hanno messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma. Servirà una grande partita”.

Come ha preso l’esclusione Alberto Costa? “Ho parlato con Alberto e ha capito perfettamente. Tutti noi siamo contentissimi di quello che fa in allenamento. Mi piace perchè è arrivato con fame. Lui è un giovane di grande lavoro e siamo tutti contenti di quello che sta facendo”.

Sei soddisfatto degli acquisti? “Sono contento e orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Siamo un gruppo che ha i nostri obiettivi e valori. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi come deve essere”.

Quando possono giocare insieme Kolo Muani e Vlahovic? “La cosa più importante è il collettivo. La squadra deve funzionare sia a livello difensivo che offensivo”.

Foto: sito Juve