Thiago Motta: “Sento la fiducia della società e dei giocatori”

Lunedì, alle ore 20:45, andrà in scena la sfida tra Juventus ed Hellas Verona. A parlare in vista del match, durante la conferenza stampa di rito, è stato Thiago Motta. Queste le sue parole: “Questi giorni non sono stati facili perché perdere una partita come abbiamo fatto noi, non è semplice. Abbiamo una grande energia e vogliamo trasformare la nostra arrabbiatura in campo per arrivare ai tre punti. C’è una grandissima delusione dopo la sfida contro l’Empoli. Ero arrabbiato dopo questa partita perché conosco i miei giocatori e gli voglio bene. Sento la fiducia della società e dei calciatori”.

FOTO: Instagram Juventus