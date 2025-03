Thiago Motta: “Rientra Kalulu”

Lunedì, alle ore 20:45, la Juventus scenderà in campo contro l’Hellas Verona. A parlare in vista della sfida di campionato è stato Thiago Motta. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Koopmeiners ha fatto delle partite di grandissimo livello, sono contento di averlo tra noi. Poi si vedono sicuramente altre cose come gol o assist. Veniamo da una gara brutta in Coppa Italia dove lui come altri non hanno fatto bene. Lui ci sta dando tanto e sono sicuro che darà tanto anche in futuro. Non è al suo massimo livello, questo lo so io e anche lui. Il nostro capitano è Locatelli, ma ci sono tanti leader in questo gruppo. Siamo una squadra unita, poi quando le cose non vanno bene ci sono le critiche. Indossare questa maglia significa sempre dare il massimo. Kalulu rientra e sono contento. Non ci saranno Cabal, Bremer, Savona, Veiga, Conceiçao, Milik e Douglas Luiz”.

Ha poi parlato dell’Hellas Verona: “Si tratta di una buona squadra e viene da una vittoria contro la Fiorentina. Non vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto in Coppa Italia contro l’Empoli, però mi aspetto una gara complicata”.

FOTO: Instagram Juventus