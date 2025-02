Thiago Motta: “Recuperato Cambiaso”

Juventus e Inter, domani alle ore 20:45, scenderanno in campo nel match valido per il 25° turno di Serie A. Durante la conferenza stampa di rito, a prendere parola è stato Thiago Motta: “La squadra sta bene e vincere fa sempre bene. Domani non ci saranno Kalulu, Bremer, Milik, Cabal e Douglas Luiz. Recuperiamo invece Cambiaso. Noi cerchiamo sempre la vittoria, questo è il nostro lavoro. Però dobbiamo meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una gara importantissima, forse la più importante del nostro campionato. La cosa più importante è la partita, abbiamo fatto la cena perché passiamo tantissimo tempo insieme. Il ristorante era per stare in un posto diverso e parlare di altre cose. Abbiamo un bel gruppo che vuole migliorare sempre di più”.

FOTO: Instagram Juventus