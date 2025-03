Thiago Motta: “Recuperati Savona e Conceicao. Ho visto grande voglia in allenamento”

Thiago Motta ha dato altri spunti durante la conferenza stampa in vista della trasferta di Firenze. “Abbiamo recuperato Savona, Rouhi e Conceicao per la sfida di domani: come sempre a Firenze sarà una gara complicata, loro sono reduci dalla vittoria in Conference League. Diverse volte abbiamo giocato bene, altre invece non ci siamo riusciti e non abbiamo vinto: domani sarà la stessa storia, se sei alla Juventus tutte le gare sono importanti. Sarà fondamentale essere focalizzati e concentrati sull’obiettivo finale, ossia conquistare il successo. L’Atalanta è stata brava a giocare sui nostri errori: noi ne abbiamo commessi tanti e loro ne hanno approfittato. Dopo una prestazione del genere sei arrabbiato, speravamo di poter fare meglio, però bisogna rialzarsi subito e ricominciare. In allenamento ho visto grande voglia, si sono impegnati al massimo per prepararsi al meglio. Abbiamo sempre l’obbligo di dare il massimo: i miei giocatori lo hanno sempre fatto e alle volte le partite sono andate bene, altre meno bene. Ora siamo concentrati e focalizzati sulla Fiorentina, sarebbe sbagliato pensare a tutto il resto. Sfideremo una grande squadra, come ho già detto: giocatori di qualità che sanno affrontare grandi sfide. La gara di andata è una delle migliori che abbiamo fatto in questa stagione e non siamo riusciti a conquistare il successo: domani dobbiamo mettere in campo la migliore versione di noi stessi. In un momento del genere bisogna mantenere la calma, riuscire a fare un’analisi attenta: sono il primo a mettermi in discussione, so bene che il mestiere dell’allenatore prevede questo quando le cose non vanno per il verso giusto. Ma io resto concentrato sulla partita di domani”.

Foto: Instagram Juve