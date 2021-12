Thiago Motta: “Presi due gol evitabili su calcio d’angolo. Non siamo riusciti a creare le occasioni giuste per riaprirla”

Thiago Motta ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Roma: “Abbiamo preso due gol evitabili su calcio d’angolo. Loro hanno approfittato della loro forza gestendo bene la partita, non siamo riusciti a creare le occasioni giuste per riaprirla. Non ho avuto la sensazione di poter tornare in partita e mi dispiace perché era una possibilità interessante per noi quella di potercela giocare fino alla fine. Mourinho? Ho una stima enorme per lui e penso sia reciproca. E’ una persona vera e l’abbraccio è stato qualcosa di naturale, siamo stati rivali per novanta minuti. Prima e dopo saremo sempre amici”.

FOTO: Twitter Spezia