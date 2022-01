THIAGO MOTTA PIU’ FORTE DI TUTTO

Thiago Motta ha avuto la forza e il coraggio di resistere a tutte le provocazioni, a tutti gli allenatori contattati pur di dare vita a un ribaltone sulla panchina dello Spezia. Prima di Natale c’era la storia della clausola da pagare, ma lo Spezia ha vinto a Napoli. Dopo Natale, la clausola non c’è più, però Thiago Motta sta continuando a fare i risultati. La vittoria in casa del Milan è stata clamorosa per le modalità, ma lo Spezia aveva tenuto bene il campo, con personalità e con idee di gioco che sono nitide fin dall’inizio stagione. Se fosse salvezza, c’è molta strada da fare, sarebbe un miracolo quasi completamente da attribuire all’ex centrocampista dell’Inter destinato ad avere un grande futuro in panchina. Già, perché ora lo Spezia ha il mercato bloccato, ma vi raccomandiamo le operazioni della scorsa estate con troppe amnesie e non con la giusta attenzione, sapendo che poi non sarebbe stato possibile intervenire. Eppure Thiago Motta è stato più forte delle montagne da scalare e del nemico in casa no stop, lo stesso nemico che pensa di poter avere consensi anche quando non li merita. La domanda è: cosa si inventeranno adesso per sollevare l’allenatore dall’incarico? La risposta è semplice: meglio arrendersi dinanzi all’evidenza dei fatti. E magari chiedere scusa.

FOTO: Sito Spezia