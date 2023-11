Thiago Motta: “Percorso straordinario. Soddisfatto di come giochiamo. Europa? È troppo presto”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il successo sulla Lazio.

Queste le sue parole: “Come persona è una soddisfazione enorme. Vedere questi ragazzi lavorare in questo modo, mettersi insieme nelle difficoltà, aiutarsi per affrontarla nel modo giusto e trasmetterlo anche alla gente. Io lo vedo ogni giorno, hanno voglia di migliorare, siamo arrivati a questo punto grazie a questo. I protagonisti sono loro che vanno in campo dimostrando di poter competere contro una grande squadra come la Lazio. Come allenatore sono molto soddisfatto di vederli giocare così”.

Quali sono i margini di miglioramento del Bologna?

“Stasera non pensiamo a come migliorare, ma preferisco analizzare il nostro momento. Abbiamo un gruppo fantastico, oggi nella difficoltà a reazione della squadra ha creato empatia con il pubblico. Siamo appena all’inizio, abbiamo fatto cose straordinarie fino ad oggi. Il passato rimane lì, ora i ragazzi avranno dei giorni per riposare, poi ci rivedremo e penseremo alla prossima come abbiamo sempre fatto”

Sui miglioramenti “Fanno sempre piacere gli elogi, ma ho dei ragazzi che mi motivano, che mi fanno alzare al mattino e venire al campo come se fosse il primo giorno. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché giocavamo contro una squadra forte. La soddisfazione è enorme, al di là del risultato che conta tantissimo, per la maniera in cui hanno reagito. E’ stata una vittoria meritata”.

Contento di Ferguson e Zirkzee?

“Sono contento della crescita di tutti. Possono mostrare la strada, ma dipende da ognuno di loro. Zirkzee ha voglia di lavorare, aiuta anche se so bene che l’attaccante vive di gol perché è generoso e altruista. Ma anche tutti gli altri perché hanno voglia di crescere”.

Ci pensate all’Europa? “La nostra gente ha il diritto di farlo, ma solo loro. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma siamo solo all’inizio. Il passato dà fiducia, ma la nostra benzina è un’altra. Ora dobbiamo pensare alla Fiorentina, una squadra forte in uno stadio difficile e molto caldo”.

