Thiago Motta: “Per voi era punizione? Per me no. Fallo inesistente, ha cambiato la gara”

Intervenuto in conferenza stampa al termina del 6-1 rimediato contro l’Inter, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, è tornato a parlare del fallo che ha portato il vantaggio nerazzurro con Dimarco su punizione: “Per voi era punizione? Per me non era punizione, chiarissimo. Abbiamo iniziato bene la partita, questo episodio l’ha cambiata tantissimo. Un fallo inesistente e prendiamo il secondo gol. Da lì tutta responsabilità mia, perché tutti quegli episodi non possono condizionare una squadra come la nostra, dobbiamo continuare la partita e non l’abbiamo fatto, è tutta responsabilità mia ed è qualcosa che dobbiamo migliorare”.

Foto: Instagram Bologna