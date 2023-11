Thiago Motta parla del suo futuro: “Il rinnovo non è la mia priorità”

Con la sfida contro il Torino all’orizzonte, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e non solo.

Sul suo futuro: “Sul mio rinnovo ho già detto molto, non è la mia priorità oggi. Penso al Torino, una bella partita da affrontare in uno stadio pieno nonostante l’orario e il freddo”.

Sul mercato: “Non è tempo di parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Lewis e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. Ci sono le società che si devono mettere d’accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivise e corrette per tutti”.

Foto: sito Bologna