Thiago Motta: “Orsolini deve migliorare in alcune situazioni. Speriamo di aver dato un sorriso a chi sta soffrendo”

A DAZN ha parlato il tecnico del Bologna, Thiago Motta commentando la vittoria odierna: “Una buona prestazione dal primo all’ultimo minuto, abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace per la Cremonese perché era una partita importante per il loro obiettivo. Noi abbiamo giocato al massimo, sono contento per i ragazzi e meritata vittoria. Ogni partita ha una storia diversa, noi cerchiamo sempre di giocare sempre con le nostre idee ma l’avversario cambia di fronte a noi. Cercano di limitare la nostra fase offensiva, ogni tanto ci hanno messo in difficoltà. Con la Roma abbiamo dominato ma si é difesa molto bene, é chiaro che é più difficile segnare come fatto oggi. Abbiamo una responsabilità di dare il massimo sempre, migliorare in ogni partita e avere rispetto dell’avversario. Sono contento per la nostra gente, i ragazzi se lo meritano lavorando bene tutti i giorni”.

Su rosso di Orsolini: “Inesperienza non credo, a quest’età no. Ci sono dei momento dove é concentrato e fa le cose in modo giusto, ed altre no. Deve migliorare mentalmente, fa gol ma in alcune situazioni deve migliorare”.

Sulla situazione in Emilia Romagna: “E’ un momento non bellissimo, speriamo di portare un sorriso in un momento di difficoltà stando vicino alle persone che soffrono. La cosa più importante é la vita”.

