Thiago Motta: “Nonostante il momento di difficoltà la Juventus ha un livello enorme”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato poco fa alla vigilia della partita contro la Juventus e ha commentato così il momento negativo del club bianconero: “Credo che abbiano una rosa con giocatori che non abbiamo bisogno di giudicare. Hanno un livello enorme. Sono una rosa ampia, di qualità. Vivono un momento difficile ma mi aspetto quello che ho visto con Malmoe e Milan nel primo tempo, e anche nel secondo seppure non abbia avuto il risultato. Dobbiamo essere al nostro massimo, fare la nostra partita e vedere che succede. A livello di risultati possono essere in difficoltà, ma la pressione la abbiamo tutti. Dobbiamo fare più punti ora per arrivare alla fine e giocarcela con le squadre che possono lottare con noi. Domani non sarà diverso”.

FOTO: Twitter Spezia