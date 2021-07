Thiago Motta: “Non sono preoccupato per il calendario, tutte le squadre andranno affrontate con la nostra idea di calcio”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha commentato così la compilazione del calendario per la sua squadra: “Il calendario è questo, tutte le squadre vanno affrontate, abbiamo la nostra idea e la porteremo avanti partita dopo partita. Al momento non sono preoccupato, il mio unico pensiero è quello di preparare la squadra per la Coppa Italia e per la prima di campionato”, le sue parole riportate dai canali ufficiali del club bianconero.

🗣#ThiagoMotta: “Il calendario è questo, tutte le squadre vanno affrontate, abbiamo la nostra idea e la porteremo avanti partita dopo partita. Al momento non sono preoccupato, il mio unico pensiero è quello di preparare la squadra per la #CoppaItalia e per la prima di campionato” pic.twitter.com/feNZgFlYkL — Spezia Calcio (@acspezia) July 14, 2021

Foto: sito Spezia