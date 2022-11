Thiago Motta: “Mi sento un privilegiato a lavorare con questi ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, ha così parlato dopo il successo ottenuto dal suo Bologna per 3-0 sul Sassuolo: “Abbiamo già programmato tutto per il prossimo periodo, ma prima i ragazzi avranno dei giorni per riposarsi. Dopodiché torneremo a lavorare per preparare al meglio la sfida contro la Roma. I giocatori che oggi erano in campo sono ragazzi intelligenti, che capiscono bene il calcio e si muovono con armonia creando difficoltà difensive agli avversari”. Poi ha proseguito parlando del gruppo: “Cosa mi sta piacendo di più? L’impegno e il lavoro. Questi aspetti sono la base di un gruppo solido che permette a me e allo staff di lavorare bene insieme. Sono contento, mi sento un privilegiato ad essere qui e ad allenare questi ragazzi. Dopo una vittoria è sempre più facile, dentro mi esplodono emozioni: sono contento così, so dove sono e credo che con una squadra come questa possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Foto: Instagram Bologna