Thiago Motta: “Mi è piaciuto l’equilibrio della squadra. I giocatori sanno che mi butterei nel fuoco per loro”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “E’ la vittoria più bella, come lo è sempre l’ultima. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per avere delle emozioni come quelle a fine partita. Ora pensiamo alla prossima”.

Cosa le è piaciuto di più oggi?” L’equilibrio che abbiamo avuto, gestire bene i momenti e alla fine rimanere con il nostro pubblico e la nostra gente che resta nello stadio per festeggiare della vittoria insieme ai ragazzi. Mi riempie d’orgoglio vedere questa simbiosi che si è creata”.

La squadra sta bene: “E’ la sensazione che hanno i ragazzi in campo che si sentono in fiducia e nel momento di fare la giocata. E noi fuori a divertirci nel vedere i ragazzi che si capiscono bene e capiscono i momenti di farlo. I ragazzi si stanno impegnando e questo è frutto di tanto lavoro in campo ma anche in sala video. Dobbiamo continuare così”.

La gara di andata: “Penso che tutte le partite sono diverse. Quella partita a San Siro abbiamo iniziato molto bene, dopo un episodio abbiamo detto tante volte che abbiamo perso il filo della partita. Oggi siamo rimasti in campo durante tutta la gara perchè abbiamo avuto momenti di difficoltà contro una squadra che ha grandi giocatori. Abbiamo affrontato questi momenti come gruppo sfruttando sempre il nostro momento col pallone”.

C’è la sensazione che i giocatori si butterebbero nel fuoco per lei: “Sanno che io mi butto nel fuoco per loro. Lo farò sempre. Loro lo sanno e quando vanno in campo giocano l’uno per l’altro e questa è una grandissima soddisfazione”.

Sull’Europa: “Penso a godere di questa vittoria. E da domani penserò già alla prossima che abbiamo una bellissima partita da affrontare”.

Foto: sito Bologna