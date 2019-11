Thiago Motta: “L’Udinese ha meritato la vittoria, ma siamo sulla strada giusta”

Thiago Motta, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese: “Questa partita valeva come una finale, ma l’Udinese oggi è stata migliore di noi e ha meritato la vittoria. Ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Ora pensiamo alla prossima partita col Napoli, senza pensare troppo agli errori. Anche se oggi andiamo a casa un po’ tristi. Credo in quello che sto facendo, ho tolto Romero, un centrale, per mettere un attaccante, Sanabria, perché penso che i giocatori di qualità possano giocare assieme. La strada è giusta, faremo bene”.

Foto: Facebook ufficiale Genoa