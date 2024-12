Thiago Motta: “Le assenze le abbiamo pagate nel secondo tempo. Yildiz? Può fare anche la punta”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Un pensiero prima per Bove. Dispiace tantissimo per il ragazzo, per i suoi compagni e soprattutto per la famiglia. Mi metto nei panni del padre, vedere un figlio che passa un momento del genere è una cosa terribile. Spero che il ragazzo possa recuperare al meglio il prima possibile, tutta la mia vicinanza a lui e alla sua famiglia”.

Quanto ha pesato la squadra ridotta sulla gara di stasera? “Lo sapevamo prima, si è visto un po’ nel secondo tempo. Buon primo tempo, nel secondo siamo calati e il Lecce è venuto fuori. Dobbiamo continuare in avanti, imparare dagli errori e pensare alla prossima”.

Cosa ne pensa del gol preso? “I gol si prendono per tanti piccoli errori. Oggi è stata una partita buona nel primo tempo e meno nel secondo. Potevamo evitare di prendere questo gol, ora pensiamo alla prossima e a migliorare”.

In avanti non hai un vice Vlahovic: perché non hai mai provato lì Yildiz? “Lo può fare, l’ha fatto per un momento contro il Lille. Contro squadre compatte, dobbiamo arrivare in area e nel primo tempo l’abbiamo fatto con lui e Conceiçao. Lui ha liberta e lo può fare perfettamente. Lo vedo più per arrivare in area che per starci, sa fare tutte e due le cose e oggi ho scelto Timo che sta aiutando molto la squadra”.

Foto: sito Juventus