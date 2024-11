Thiago Motta: “La mia più grande soddisfazione è quella di aver fatto capire di giocare di collettivo”. Su Yildiz…

La soddisfazione più grande per te finora alla Juventus? “Difficile dirlo. Non è paragonare col passato, abbiamo fatto tanti cambi in squadra, ma devo dire che è stato bello far capire ai ragazzi che questo gioco si fa tutti insieme, dobbiamo sentirlo come squadra. Delle volte abbiamo fatto molto bene di squadra, come stasera, altre volte invece ci muoviamo a gruppi, o individualmente. Ma è normale, sono culture diverse di gioco e stili diverse di gioco. Piano piano devono trovare tutti un accordo tra di loro per fare le cose insieme. E lo stanno facendo. Quando arrivano a fare le cose insieme, pensano tutti alla stessa maniera, vengono le cose fatte bene. La mia più grande soddisfazione è aver contribuito a fare questa cosa, ma devo dare ancora molto di più a questi ragazzi, aiutarli a interpretare il gioco in maniera collettiva, lasciando stare l’individualità”.