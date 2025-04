Thiago Motta: “La Juve doveva darmi tempo. Cambierei tante cose, ma non parlate di fallimento”

Thiago Motta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo l’esonero e ha toccato diveesi argomenti.

“La Juve doveva darmi tempo, anche se è vero che le ultime due partite sono state giocate male e i dirigenti bianconeri, legittimamente, hanno scelto un’altra strada. Sono deluso perché non è andata come speravo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Ma non voglio sentire parlare di fallimento:eravamo a un punto dal quarto posto, l’obiettivo prioritario a inizio stagione. Cambierei tante cose. Cambierei le mie scelte nelle ultime due partite. Ma non accetto che si butti via tutto il lavoro fatto: con una squadra nuova e falcidiata dagli infortuni stavamo per raggiungere il nostro obiettivo”.

Foto: sito Juventus