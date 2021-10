Thiago Motta: “La differenza tra le due squadre non è stata così ampia”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato così dopo il pesante ko sul campo dell’Hellas Verona ai microfoni di DAZN:

Come ha visto la sua squadra?

“Abbiamo subito dei gol evitabili, creando anche occasioni da gol che non abbiamo finalizzato. Il risultato è ampio, ma sono convinto che la differenza tra le due squadre non è stata così ampia”.

Ora c’è la sosta.

“Lavoreremo come fatto finora. Abbiamo fatto bene in certe partite, in altre no. Possiamo migliorare soprattutto a livello psicologico. Abbiamo subito dei gol evitabili e potevamo farne alcuni noi. Continueremo a lavorare in vista della Salernitana con chi resterà qui durante la sosta”.