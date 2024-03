Thiago Motta: “La cosa più difficile per me è non far giocare chi resta in panchina. Non posso far partire tutti titolari”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Empoli: “Ogni giocatore cerca di mettere tutto quello che hanno per il bene della squadra. La cosa più difficile per me è non far giocare gli altri, chi resta in panchina. Non possiamo far giocare tutti titolari, ma cerchiamo di essere corretti e giusti con loro”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo meritato la vittoria perché potevamo andare in vantaggio prima – ha continuato -. Le squadre che hanno un grande carattere. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, lo abbiamo fatto per i nostri tifosi e il nostro ambiente”.

Su Calafiori: “Per caratteristiche fisiche e tecniche può fare tante cose. Ha coraggio e non ha paura di sbagliare”.

Infine: “Siamo molto organizzati ma poi bisogna prendere delle decisioni in campo. Sono cose che non si allenano e partono da loro. Bisogna giocare collettivamente, da fuori cerco di aiutare ma i complimenti vanno ai ragazzi”.

Foto: instagram Bologna