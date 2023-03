Thiago Motta: “La colpa è mia, non è andata come credevo. Facciamo i complimenti al Torino”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Thiago Motta ha commentato con amarezza la sconfitta contro il Torino prendendosi le responsabilità per un primo tempo sottotono: “La partita si gioca fino alla fine, nel primo tempo soprattutto nella prima parte non avevamo gli spazi giusti per giocare la palla. È colpa mia perché l’avevo preparata così e non ha funzionato. Poi siamo cresciuti, abbiamo avuto più possesso e dovevamo fare meglio senza nulla togliere al Torino che ha fatto una bella gara, è una squadra che difende bene e l’ha fatto anche oggi. Abbiamo giocato con equilibrio, ma senza riuscire a creare pericoli contro una squadra che col vantaggio si è chiusa e ha difeso bene il risultato. Noi non siamo riusciti a creare pericoli”. Poi ha proseguito parlando dei cambi: “Ho fatto entrare Zirkzee perché era il suo momento, si era allenato forte in settimana e ha fatto abbastanza bene”.

Infine: “Il Torino è una squadra forte nel non far giocare la squadra avversaria, ha pressato bene i nostri centrocampisti che non riuscivano mai ad avere lo spazio per giocare il pallone. Possiamo fare meglio, lo abbiamo dimostrato altre volte, ma faccio i complimenti al Torino per come ha giocato”.

Foto: Instagram Bologna