Thiago Motta: “Kouame abbia la stessa mentalità di sabato. Fermare la Juve? Possiamo fare una buona gara”

Una sfida durissima attende il Genoa di Thiago Motta. I liguri, dopo il successo in rimonta contro il Brescia di sabato sera, nel turno infrasettimanale renderanno visita alla Juventus di Maurizio Sarri: “Hanno una grandissima squadra – ha spiegato il tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa – ma noi dobbiamo pensare a noi stessi ed a quello che siamo in grado di fare. Sono convinto che possiamo fare una buona gara”.

Per Motta, quindi, l’importante è entrare in campo con la giusta mentalità: “Penso che chi entrerà in campo dovrà avere la stessa idea di calcio. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Poi è indifferente chi giocherà titolare o chi subentrerà”.

Su Kouame: “E’ un giocatore di una rosa ampia e di qualità, sono convinto che potrà dare una mano alla squadra. Non importa dove gioca ma deve avere la stessa mentalità”.

Foto: Genoa Twitter