Thiago Motta: “Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme”

Domani alle ore 12:30 andrà in scena il match tra Juventus ed Empoli, valido per il 23° turno di Serie A. A parlare in vista della partita, nella conferenza stampa di rito, è stato Thiago Motta. Queste le sue parole: “Voglio vedere una vittoria. Contro l’Empoli dobbiamo fare una grande partita. Noi siamo i primi a non essere contento degli ultimi risultati. Noi lavoriamo su tutto per essere una squadra migliore. Mi spiace non poter avere Kalulu con noi perché ha giocato tanto. Per il momento ci sarà. Oggi i nuovi arrivati faranno bene. Kolo Muani e Vlahovic insieme? Possono giocare tutti insieme perché sono grandi calciatori”.

FOTO: Instagram Juventus