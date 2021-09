Thiago Motta: “Il Venezia sta crescendo, merito dell’allenatore. Manaj e Nzola? Sono pronti”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa ligure in vista della sfida di domenica contro il Venezia. Di seguito le sue parole.

Sulla scorsa gara contro l’Udinese

“In tutte le partite ci sono punti positivi. Nel contesto globale abbiamo fatto una buona prestazione ma le mie sensazioni sono quelle del post partita, che al di là della prestazione esiste il risultato e non l’abbiamo ottenuto, anche se lo meritavamo. Questo è un punto negativo”.

Sulla sfida col Venezia

“Mi aspetto il miglior Venezia possibile, anche perché sta crescendo. Non solo nell’ultima partita, anche a Udine hanno dimostrato di essere in crescita grazie ad un allenatore molto bravo che allena molto bene, e si vede in campo. La fisionomia della squadra è cambiata ma vanno bene grazie a lui. Mi aspetto una squadra che, in casa contro un avversario diretto, cercherà i tre punti. Noi dovremo essere bravi a giocare bene, con un ritmo alto e a portare punti a casa. Quanto tempo ci vorrà per vedere lo Spezia al massimo? Le difficoltà ci sono per tutti, anche il Venezia è cambiato tantissimo. Anche la squadra non ha tempo, domenica dobbiamo dimostrare di combattere e giocare per vincere contro un avversario che sta giocando il nostro campionato”.

Sugli infortuni di Agudelo e Colley

“Sfortuna? Non la vedo come sfortuna, anche perchè non siamo la sola squadra con infortunati ma li hanno anche altre squadre. Abbiamo altri giocatori disponibili per il Venezia”.

Sui rientri

“Manaj è pronto, Nzola è pronto, anche Salcedo è pronto così come Antiste, Gyasi e Verde. Abbiamo tutti i giocatori che si allenano bene, vedremo chi sarà convocato per il Venezia”.

Su Reca, Bourabia e Nzola

“Stanno lavorando come gli altri, come gli altri dipende da loro e da quello che dimostrano. Ognuno ha bisogno del suo tempo. Noi non ne abbiamo, né allenatore né giocatori. Dobbiamo essere al massimo. Vedremo chi andrà in campo la domenica, chi è più indietro dovrà lavorare di più”.

Su Antiste

“Può giocare prima punta, con un altro attaccante al fianco, può fare l’esterno. Oggi penso sia un giocatore interessante e con margini enormi. Deve essere consapevole, è giovane e sta iniziando la carriera in un campionato non facile. Sono contento perchè lavora molto bene, sta dando il suo massimo per quello che chiedo io, con gli attaccanti che sono i nostri primi difensori. Ha un fisico forte che può reggere novanta minuti, per i minuti avuti con l’Udinese se continua così farà molti minuti con noi”.

Su Sala

“Penso che in questi giorni si sia meritato di stare negli undici. Spero possa essere così anche successivamente e che lavori nello stesso modo degli ultimi giorni. È un giocatore in cui abbiamo fiducia e che lavorando così può darci una mano”.

Sugli attaccanti

“Li ho visti bene tutti. I giocatori giovani, con tantissimo da dimostrare, dipendono da loro. Chi va in campo è per quello che dimostra in settimana. Io e il mio staff dobbiamo essere bravi a scegliere i migliori in quel momento. C’è chi ha alti e bassi, chi è più regolare, cerchiamo di farli allenare perché siano sempre più regolari possibile. Dipenderà da quanto fanno in settimana, io sono qui per scegliere gli undici”.

Sul rapporto con il presidente

“Lui fa il presidente e lo fa molto bene. Io cerco di fare l’allenatore nel miglior modo possibile”.

Foto: Sito Spezia