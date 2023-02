Thiago Motta: “Il Monza è l’unica squadra a non aver perso nel 2023. Servirà attenzione massima e concentrazione”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza.

Queste le sue parole: “Abbiamo ancora un ultimo allenamento e sono convinto che chi giocherà farà il meglio della squadra. Quelle sono due possibilità, ma ci sono anche altri”.

Arnautovic come sta? “Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo. Domani potremo valutare meglio la sua condizione e vedremo se portarlo in panchina”.

Sul Monza:“E’ una squadra che sta molto bene. Palladino sta facendo un grandissimo lavoro e non è un caso se sono l’unica squadra in seria A a non aver perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione per competere con loro”.

Medel? “Gary sta molto bene. Nel suo lavoro individuale è andato sempre al massimo e oggi è uno in più su cui possiamo contare contro il Monza. Io lo vedo bene sia come centrale che in mediana: è un ragazzo con uno spirito che trascina tutti, a prescindere dal ruolo in campo”.

Fermare i due giocatori del Monza sulle fasce è fondamentale? “E’ una squadra che sta molto bene, in particolare alcuni giocatori. Noi dobbiamo stare attenti, di squadra, a limitare il loro gioco e il loro punto di riferimento in area. Dovremo essere bravi anche ad attaccare la loro area di rigore”.

Sul futuro: “Mi vedo qui oggi, e mi sento alla grande”.

Sulle palle inattive: “Noi guardiamo pochi video per definire le situazioni in campo. Sono i nostri ragazzi, i nostri leader, che riescono a trovare delle belle situazioni e metterle in pratica. In questo momento la nostra priorità sono la fase difensiva e quella offensiva, non i calci piazzati”.

