Thiago Motta: “Il mio futuro non è la priorità, la società mi ha dimostrato totale fiducia”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, in programma domani alle 18. Importante un passaggio relativo alle voci – alcune fantasiose – degli ultimi giorni: “Il mio futuro non è la priorità: l’unica cosa a cui pensiamo è fare una grande partita domani per ottenere il miglior risultato possibile. Penso solo alla gara di domani, non al resto. Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà nei giorni scorsi, la società mi ha dimostrato totale fiducia”.

foto: instagram juve