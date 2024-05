Thiago Motta: “Il mio futuro? Mi vedrò con Saputo e comunicheremo la decisione”. Sarà Juve

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la sfida di alla Juve (sua prossima squadra). “E’ stata una bellissima settimana.Abbiamo fatto qualcosa di storico e non immaginabile all’inizio della stagione. Ora dobbiamo finire al meglio la stagione e provare a finire terzi. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Pensiamo come sempre alla prossima partita con serietà e professionalità. Vogliamo far divertire i nostri tifosi nell’ultima partita casalinga. Futuro? Non ho firmato per nessuno, mi vedrò con il presidente nei prossimi giorni e insieme comunicheremo la nostra decisione. Lo faremo insieme perché c’è grande rispetto per il Bologna, il presidente e i miei ragazzi. Prima dobbiamo decidere internamente e poi comunicheremo. Dobbiamo godere al massimo e guardare avanti, ma non mi permetterei mai di dare consigli ai tifosi. Quando incontro i nostri tifosi li vedo felici per il traguardo raggiunto e io non devo convincere nessuno. Fin dal primo giorno abbiamo fatto un grande lavoro con grandi risultati e io per primo sono riconoscente a questa città. Momenti da ricordare? Difficile, sono cose che accadono con il tempo e quando sei più tranquillo. Tutti sono stati importanti, ma adesso non so rispondere. La Juve è una squadra forte, ha vinto la Coppa Italia. Ci sarà Montero, che conosco ed è una persona fantastica. Farà un grande lavoro. Allegri? Ci siamo passati tutti da un momento così, gli faccio gli in bocca al lupo. L’incontro con Saputo? La mia riconoscenza è una cosa, il mio incontro è un’altra. Il mio affetto e la mia riconoscenza rimarranno per sempre, perché tutti assieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario e c’è l’opportunità di arrivare terzi. Siamo convinti di poterlo fare. L’incontro con Saputo è un aspetto diverso e insieme decideremo e comunicheremo il futuro”. La Juve lo aspetta.

Foto: instagram Bologna