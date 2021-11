Thiago Motta: “Il Bologna è una squadra forte. Arnautovic? Ha una tecnica enorme, dobbiamo stare attenti”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: “Non aspetto un Bologna diverso, hanno perso l’ultima in casa. Faremo il nostro massimo. Giocheremo come in settimana in allenamento, possiamo mettere in difficoltà il Bologna e ottenere il risultato che vogliamo, senza nessun segreto. Giochiamo in casa, contro una squadra forte come noi, alla fine vedremo chi ha meritato. Arnautovic è un bravissimo ragazzo, quando è arrivato all’Inter era una persona giovane con una condizione atletica e tecnica enorme. In quel momento avevamo Milito ed Eto’o e non poteva avere i suoi minuti, però piano piano ha fatto la sua bella carriera e continua a fare cose importanti, in squadra e nazionale. Dobbiamo stare molto attenti”.

FOTO: Twitter Spezia