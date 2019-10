Thiago Motta-Genoa: dalla suggestione del 4 ottobre agli accordi totali

Thiago Motta allenerà il Genoa. Il 4 ottobre, quando ve ne parlammo a sorpresa, era una suggestione. Ma evidentemente è stata un’idea che il Genoa ha accarezzato nelle ultime ore rendendola operativa. Vi avevamo anticipato l’incontro a Milano con Preziosi, è andato bene. Ci sono gli accordi, fino al prossimo giugno almeno. Thiago Motta non si porterà uomini di fiducia nello staff, anche questo era abbastanza scontato, ma verrà affiancato da un tecnico di Preziosi in possesso di patentino. Accordo rapidissimo: Thiago Motta era arrivato a Milano, in treno da Firenze, alle 16,47. Circa un’ora di colloquio e fumata bianca.

Foto: Le Parisien