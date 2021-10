Thiago Motta: “Fiorentina squadra non facile da affrontare. Ho tante aspettative su Nzola”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra che, giocando in casa, è abituata a giocare in un modo specifico e ricordo anche quando giocavo io che non era facile affrontarli. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, il nostro calcio. Non ci sono segreti, noi giochiamo come squadra e attacchiamo in undici difendendoci in undici, lavorando come gruppo come abbiamo dimostrato in tante partite. Dobbiamo farlo per novanta minuti”. Su Nzola: “Mi piace quello che ha fatto nell’ultima partita, sa cosa voglio e cosa chiedo. Ha una qualità enorme, non ho bisogno di dirlo io perché lo sappiamo tutti. Poi abbiamo tante aspettative su di lui, è tornato dopo non aver fatto la preparazione e non era in formissima. Ora lo vedo nel gruppo, più in forma sia fisicamente che mentalmente, si sacrifica anche in fase difensiva”.

FOTO: Twitter Spezia