Thiago Motta: “Errori arbitrali? Tutti responsabili, bisogna evitare le simulazioni”

Domani, alle ore 20:45, Juventus e Inter scenderanno in campo nel match valido per il 25° turno di Serie A. A parlare, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico bianconero Thiago Motta. Queste le sue parole: “Rispetto le opinioni di Inzaghi. Io mi sento bene perché vedo i ragazzi bene. Errori arbitrali? Ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Sono io il primo a sbagliare, fa parte del gioco e va accettato. Dobbiamo aiutare gli arbitri evitando le simulazioni e le entrate violente. Tutti siamo responsabili di questo. Vlahovic? Scenderà in campo la formazione che io ritengo migliore per battere l’Inter. Spero ci sia continuità perché dobbiamo migliorare su questo aspetto. Abbiamo ottenuto tre vittorie in maniera diversa e il nostro obiettivo è fare del nostro meglio per portare a casa la vittoria”.

FOTO: Instagram Juventus