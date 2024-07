E’ ufficialmente iniziata la nuova esperienza bianconera di Thiago Motta, di cui vi abbiamo raccontato l’avvincendamento alla panchina della Juventus e anticipato l’arrivo nella serata di ieri a Torino. Il tecnico è arrivato alla Continassa per le consuete visite mediche , iniziate poco dopo le 10 per lui e il suo staff. Per l’ex allenatore del Bologna una giornata per prendere confidenza con l’ambiente Juve.